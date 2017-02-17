ANNOUNCING THE NOMINEES

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WHO WILL WIN ENTERTAINER OF THE YEAR?
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ACM ENTERTAINER OF THE YEAR
KEITH URBAN
JASON ALDEAN
FLORIDA GEORGIA LINE
CARRIE UNDERWOOD
LUKE BRYAN
MALE VOCALIST OF THE YEAR
KEITH URBAN
JASON ALDEAN
CHRIS STAPLETON
DIERKS BENTLEY
- THOMAS RHETT
FEMALE VOCALIST OF THE YEAR
MIRANDA LAMBERT
CARRIE UNDERWOOD
MAREN MORRIS
KELSEA BALLERINI
KACEY MUSGRAVES
VOCAL DUO OF THE YEAR
- BIG & RICH
- BROTHERS OSBORNE
- DAN + SHAY
- FLORIDA GEORGIA LINE
- MADDIE & TAE
VOCAL GROUP OF THE YEAR
- ELI YOUNG BAND
- LADY ANTEBELLUM
- LITTLE BIG TOWN
- OLD DOMINION
- RASCAL FLATTS
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ACMAWARDS.COM/NOMINEES