ANNOUNCING THE NOMINEES

February 17, 2017 Breakfast Table W/ Ray Turner, Featured Slider Leave a reply

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WHO WILL WIN ENTERTAINER OF THE YEAR?

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 ACM ENTERTAINER OF THE YEAR

KEITH URBAN

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JASON ALDEAN

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FLORIDA GEORGIA LINE

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CARRIE UNDERWOOD

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LUKE BRYAN

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MALE VOCALIST   OF   THE   YEAR

 

 

1959291_529971723805200_8068976946352231364_nKEITH URBAN

1959264_721491414586620_1075535011094002219_nJASON ALDEAN

1798003_721105304625231_5724958039265622383_nCHRIS STAPLETON

1924690_721104481291980_8344082896433772440_nDIERKS BENTLEY

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  • THOMAS RHETT

 

FEMALE VOCALIST OF THE YEAR

10006924_721491667919928_8503430035316819544_nMIRANDA LAMBERT

1798003_721105304625231_5724958039265622383_nCARRIE UNDERWOOD

1959291_529971723805200_8068976946352231364_nMAREN MORRIS

1959264_721491414586620_1075535011094002219_nKELSEA BALLERINI

1924690_721104481291980_8344082896433772440_nKACEY MUSGRAVES

 

VOCAL DUO OF THE YEAR

  • BIG & RICH
  • BROTHERS OSBORNE
  • DAN + SHAY
  • FLORIDA GEORGIA LINE
  • MADDIE & TAE

VOCAL GROUP OF THE YEAR

  • ELI YOUNG BAND
  • LADY ANTEBELLUM
  • LITTLE BIG TOWN
  • OLD DOMINION
  • RASCAL FLATTS

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